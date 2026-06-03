العاصفة جانجمي تضرب منطقة طوكيو وتشل النقل وسط تحذيرات من فيضانات خطيرة

تسببت عاصفة استوائية في هطول أمطار غزيرة وارتفاع مخاطر الفيضانات في مناطق شرق ووسط اليابان مع تحركها نحو منطقة طوكيو المكتظة بالسكان اليوم الأربعاء.

وأدت الأمطار الغزيرة بالفعل إلى شلل حركة المرور في شوارع المدينة، بينما أُلغيت مئات الرحلات الجوية وتعرضت خدمات القطارات للتعليق أو التأخير. كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 5 آلاف منزل، وفقًا لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي تخدم منطقة العاصمة.

وفي وسط طوكيو، طُلب من السكان القاطنين قرب نهر زينبوكوجي الاحتماء في أماكن آمنة، وأظهرت لقطات تلفزيونية مياهًا موحلة متضخمة تكاد تفيض عن ضفافها.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن العاصفة الاستوائية "جانجمي" تضرب شرقي مدينة شيما وتتحرك نحو الشمال الشرقي بحلول منتصف الصباح، مصحوبة برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة.

وأصدرت الهيئة أعلى مستوى من التحذيرات الخاصة بالفيضانات في عدد من المناطق بوسط وشرق اليابان، داعية السكان المقيمين على ضفاف الأنهار وفي المناطق المعرضة للخطر إلى الانتقال إلى مناطق مرتفعة حفاظًا على سلامتهم.