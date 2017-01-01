الصين: إطلاق خطين جويين مباشرين مع مدينتي أوساكا وشيزوكا في اليابان

أعلنت الصين اليوم الأربعاء، إطلاق خطين جويين مباشرين مع اليابان، يربط الأول بين مدينة "تشانغشا" بمقاطعة هونان بوسط الصين ومدينة أوساكا اليابانية، والثاني بين مدينة شيآن شمال غربي الصين ومدينة شيزوكا اليابانية.

وذكرت شركة جونياو أيرلاينز الصينية - في بيان اليوم - أنها ستسير رحلة يومية مباشرة تربط بين مدينتي تشانغشا وأوساكا، مشيرة إلى أن الخط الجوي الدولي الجديد يحمل رقم 46 انطلاقا من مطار تشانغشا هوانغهوا الدولي بالصين، حيث تنطلق رحلات مباشرة إلى تايلاند وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وماليزيا يوميا.

من جهته، أعلن مطار شيآن شيانيانغ الدولي أن مدينة شيآن شمال غربي الصين افتتحت خطا جويا جديدا إلى مدينة شيزوكا اليابانية، ليكون الخط هو الخامس الذي يربط بين شيآن ومدن يابانية، بعد طوكيو وأوساكا وناجويا وأوكيناوا.

ومن المقرر تسيير أربع رحلات أسبوعيا بين المدينتين عبر طائرة إيرباص من طراز إيه 320.

وتضم مدينة شيآن عاصمة مقاطعة شنشي شمال غربي الصين العديد من المزارات السياحية الصينية الشهيرة، بما في ذلك (محاربو التيراكوتا وبرج الجرس وسور المدينة القديمة)، فيما تتمتع شيزوكا بشعبية كبيرة بين زوار جبل فوجي وينابيعها الساخنة العديدة.