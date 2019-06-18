سلمان خان يفتتح 300 صالة رياضية بحلول 2020 في الهند

بعد إطلاقه سلسلة من متاجر الملابس والإكسسوارات الناجحة في جميع أنحاء العالم، تم تعيين نجم بوليوود سلمان خان، لإطلاق سلسلة من الصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية في جميع أنحاء الهند.

ومن المقرر أن تفتتح صالة الألعاب الرياضية " SK-27 " سلسلة من أكثر من 300 صالة رياضية في جميع أنحاء الهند بحلول عام 2020، بحسب صحيفة "Times Of India".

جاءت هذه السلسلة بعد تدشينه علامة تجارية للمعدات الرياضية تحمل اسم "Being Human" و Being Strong Fitness Equipment في أبريل 2019، وخلال 3 أشهر تم تركيبها في أكثر من 175 ناديًا رياضيًا في جميع أنحاء الهند.

سلمان خان هو الممثل الهندي المعروف بحبه للرياضة، ومصدر إلهام لمحبيه ومثال للياقة البدنية، حيث يشارك جمهوره مقاطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتمرن في صالة الألعاب الرياضية ويحمل الأوزان الثقيلة، ومن المتوقع أن تنجح سلسلة الصالات الرياضية لامتلاكه القدرة في التأثير على الأجيال القادمة.





