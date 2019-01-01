الأمين العام لمشروع: «تحدي القراءة العربي» تؤكد اهتمام الأزهر بتنشئة المتميزين

أكدت منى الكندي، الأمين العام لمشروع "تحدي القراءة العربي"، أن أبناء مصر عامة ، وأبناء الأزهر "خاصة"، عرفوا منذ الدورة الأولى من مشروع " تحدي القراءة العربي" بتنشئة المتميزين والمتفوقين، مشيرة إلى أنه لا يكاد تمر دورة من دورات المشروع إلا ويوجد فيها طالب أو طالبة من طلاب الأزهر ، الذي يعد ضمن المرشحين ليكون من العشرة المنافسين على اللقب.

وأضافت الكندي - في كلمتها أمام الحفل الختامي لمشروع " تحدي القراءة العربي" الموسم الرابع، لتكريم طلاب الأزهر الشريف، الفائزين في مسابقة "تحدي القراءة العربي" اليوم الأربعاء، أن أهم أهداف المسابقة هو تحقيق نسيج معرفي اجتماعي ترتبط مكوناته بخصال حب القراءة بين جميع "الأشقاء " في الوطن العربي، والذين بلغ عددهم هذا العام 13 مليون مشارك، خاضو التحدي، وقرءوا خمسين كتابا ، وتنافسوا لنيل الصدارة، وأصبحوا نموذجا يحتذى به، وتفخر به دولهم.

وقد شهد الحفل إعلان اسم الفائز: "بطل تحدي القراءة" على مستوى الأزهر في المسابقة، والذي سيمثل مصر والأزهر في "تصفيات دبي " للموسم الرابع، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى الأزهر من جميع المناطق.

حضر الحفل لفيف من قيادات الأزهر، واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق الأزهرية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الأزهر على تكريم أبنائه المتفوقين ، تقديرًا لهم، والحث على القراءة والإطلاع وزيادة المعرفة.