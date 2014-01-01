استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس بعد توقفها لساعات

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أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الأربعاء عودة حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات واستئناف الشركات رحلاتها المجدولة لهذا اليوم.

وقالت عائشة البصير، مدير مكتب الإعلام بوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، "إنه تم استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بعد تعليق الحركة الجوية لمدة ثلاث ساعات".

وفي وقت سابق اليوم، توقفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر إثر استهدافه بضربة جوية، وفقًا للصفحة الرسمية للمطار على موقع فيسبوك.

ويعتبر معيتيقة المطار الوحيد العامل في طرابلس بعد خروج مطار طرابلس الدولي عن الخدمة وتدميره بشكل كامل في الحرب التي دارت عام .2014