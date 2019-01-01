الإيطالي ساسولي يتقدم في جولة التصويت الأولى لاختيار رئيس البرلمان الأوروبي

فاز السياسي الاشتراكي الإيطالي عضو البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي بأكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت الخاص بانتخاب رئيس البرلمان الأوروبي، ولكن التصويت تطلب إجراء جولة ثانية لعدم حصول أي من المرشحين على أغلبية مطلقة.

ومن أصل 662 صوتا صحيحا، فاز ساسولي بـ325 صوتا، وهو ما يقل قليلا عن الأغلبية المطلوبة.

وجاء التشيكي المحافظ يان زهراديل في المركز الثاني بحصوله على 162 صوتا، وتلاه نائبة البرلمان الأوروبي المنتمية لحزب الخضر الألماني سكا كيلر (133 صوتا) ثم الإسبانية المنتمية لأقصى اليسار سيرا ريجو (42 صوتا).

وأعلن رئيس البرلمان المنتهية ولايته أنطونيو تاجاني أن المرشحين الأربعة سوف يخضعون لعملية اقتراع ثانية في الساعة 1140 (0940 بتوقيت جرينتش).

وفي حالة عدم فوز أي من المرشحين الأربعة بأغلبية مطلقة بعد ثلاث جولات من التصويت، يخوض المرشحان صاحبا أكبر عددين من الأصوات اقتراعا نهائيا يكفي للفوز فيه الحصول على أغلبية بسيطة.