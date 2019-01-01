وزيرة الصحة تجتمع بمديري المستشفيات والوحدات بمنظومة التأمين الشامل ببورسعيد

عقدت وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، مساء اليوم الأربعاء، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، مع مديري 7 مستشفيات و20 وحدة طب أسرة تابعة للمنظومة الجديدة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى نواب المديرين ورؤساء التمريض.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفني ومعاون الوزيرة للتأمين الصحي، وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول الاجتماع استعراض خطة التشغيل التي تمت خلال أول ثلاثة أيام من التشغيل التجريبي للمنظومة بجميع المستشفيات ووحدات طب الأسرة، ووجهت الوزيرة لمديري المستشفيات والوحدات الشكر على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، ومطالبةً ببذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة من أجل تحقيق نجاح يبهر العالم كما حدث في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي " ١٠٠ مليون صحة".

وأكدت وزيرة الصحة، على ضرورة الاهتمام بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى وفقاً لأعلى معايير الجودة، باعتبارها المعيار الحقيقي لنجاح المنظومة، مشددةً على ضرورة الاهتمام بمراجعة دورية للصيانة لجميع المنشآت الطبية، للحفاظ عليها وضمان استدامة المنظومة.

كما وجهت الوزيرة مديري وحدات طب الأسرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات لمدخلي البيانات لسرعة فتح الملفات للأسر، خاصةً مع الإقبال الكبير من قبل المواطنين المنتفعين بالمنظومة، ووجهت مديري المستشفيات والوحدات بتقديم تقارير يومية عن العمل لغرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وشددت وزيرة الصحة على ضرورة التزام الفريق الطبي بالزي الخاص بالمنظومة الجديدة، والاهتمام بالمظهر الخارجي لمقدمي الخدمة الطبية، وكل من يعمل داخل المنظومة، لأنهم الصورة المشرفة للمنظومة الجديدة.

وأكدت على أن أهم ما يميز المنظومة الجديدة هو تطبيق النظام والحفاظ عليه، وأنه لا بديل عن النجاح وخدمة المرضي وتحقيق رضا المرضى عن الخدمة المقدمة، لتصبح بورسعيد نموذجًا يحتذى به لبقية المحافظات في تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، طبقًا لرؤية القيادة السياسية.