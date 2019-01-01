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تدريبات بدنية مكثفة في الزمالك وغياب محمد حسن

كريم يوسف
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 10:48 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 10:48 م

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية تحت إشراف اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك ، استغلال معسكر الإعداد في قبرص للوصول باللاعبين لفورمة بدنية مميزة ، في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري العام .

ومن جانبه، تواجد محمد حسن ، لاعب وسط الفريق بملعب براكليشا ليماسوس ولكنه لم يتدرب مع زملائه، لتعرضه لكدمة خفيفة في تقسيمة أمس الثلاثاء .

وفضل الجهاز الفني ، منح اللاعب راحة من المران .

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليًا في قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.

 


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