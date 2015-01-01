إيقاف البحث عن ثامن متسلق مفقود في جبال الهيمالايا الهندية

ذكر مسؤولون هنود اليوم الأربعاء، أنه تم نقل جثث سبعة متسلقين لقوا حتفهم في ثاني أعلى جبال الهند، إلى أقرب بلدة جبلية، فيما توقف البحث عن متسلق ثامن.

وقال المسؤول الإداري فيجاي كومار جوجداندي إنه يعتقد أن الثمانية أعضاء في فريق دولي للمتسلقين يضم أربعة بريطانيين وأمريكيين اثنين وأستراليًا وهنديًا فقدوا في 24 مايو.

وأضاف أنه لم يتم تحديد هويتهم بعد، حيث تعرضت وجوههم للتشوه، وسيتم تشريح الجثث وتحديد هويتها في مدينة هالدواني.

وكان فريق بقيادة دليل تسلق الجبال البريطاني الخبير مايك موران، يحاول اعتلاء قمة لم يسبق تسلقها من قبل، وهي قمة جبل ناندا ديفي الذي يبلغ ارتفاعه 7817 مترًا عندما جرفهم انهيار جليدي.