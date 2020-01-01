 إصابة 6 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي فعالية سلمية في نابلس - بوابة الشروق
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إصابة 6 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي فعالية سلمية في نابلس

الجيش الإسرائيلي - ارشيفية
الجيش الإسرائيلي - ارشيفية
رام الله - أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 6:44 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 6:44 م

أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فعالية لأداء صلاة اليوم الجمعة، فوق أراض مهددة بالاستيلاء عليها في بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا لحماية أراضيهم، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت بالحقول الزراعية في المنطقة، بفعل قنابل الغاز والصوت التي أطلقها الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه نقلت إصابتين للمستشفى، فيما عولجت باقي الإصابات ميدانياً، مضيفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه طواقمه أثناء قيامهم بإسعاف وإخلاء الإصابات، ما أدى لأضرار في مركبة إسعاف تابعة له.

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