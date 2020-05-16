مقتل عاملين وإصابة 60 آخرين في انفجار مصنع للألعاب النارية بتركيا

لقي عاملان مصرعهما وأصيب 60 أخرين في تركيا نتيجة سلسلة انفجارات في معمل لتصنيع الألعاب النارية في مدينة صقاريا، يحتوي على أطنان من الألعاب النارية.

ووقعت انفجارات شديدة متتالية في المصنع صباح اليوم الجمعة، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المصنع الواقع بالقرب من بلدة هندك في صقاريا، بحسب صحيفت "حرييت" التركية

وأعلنت مديرية الصحة بمقاطعة صقريا عن مصرع شخصين وإصابة 60 عاملًا في الانفجارات، وفقا لصحيفة "جون بيو" التركية.

بينما أعلن شيتين أوكتاي كالديرم، محافظ صقاريا إصابة 56 شخصا على الأقل بالانفجار، مشيرا إلى وجود من 150 إلى 200 شخص يعملون في المصنع لحظة حدوث الانفجار.

وأوضح كالديرم أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى، لافتا إلي أن المصنع يحتوي على نحو 110 أطنان من الألعاب النارية في مستودعاته.

ووصل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووزير الصحة، فخر الدين قوجة، ووزيرة العائلة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهرة زمرد سلجوق، لمصنع الألعاب النارية مكان الحادث، وفقا لموقع "تركيا الأن" الإخباري.

بدوره، حث رئيس الهلال الأحمر التركي المواطنين على البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب في محاولة لمنع استنشاق الأبخرة السامة الناجمة عن الإنفجارات.