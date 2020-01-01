هالاند يحصل على القميص رقم 9 في دورتموند

قرر بوروسيا دورتموند رسميًا، اليوم الجمعة، منح مهاجمه النرويجي، إيرلينج هالاند، القميص رقم 9 بدلًا من 17، وذلك بدءًا من الموسم المقبل.

وانتقل هالاند (19 عامًا) إلى دورتموند، في يناير الماضي، قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الألماني، فقد حصل هالاند على الرقم 9، بعد رحيل الإسباني باكو ألكاسير في يناير الماضي إلى فياريال.

وفي ذات السياق، حصل الثنائي دان أكسيل زاجادو وماتيو موري، على رقمين جديدين، ومن المقرر أن يرتدي زاجادو الرقم 5 بدلا من 2، بينما سيستلم منه موري الرقم 2 بدلًا من 22.