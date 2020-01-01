إصابة 23 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس

أصيب 23 مواطنا فلسطينيا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.
وصرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن طواقمها تعاملت مع مصاب بالرصاص الحي في الجزء العلوي من الجسم تعرض لنزيف حاد إثر إصابته، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ومع 13 حالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، ومع 3 إصابات بحروق، و6 إصابات بالرصاص المطاطي.
وأوضحت أنه تم تقديم الإسعاف الأولي للمصاب بالرصاص الحي ونقله للمستشفى، فيما قدمت العلاج الميداني لبقية المصابين.