علق روبي فاولر، نجم ليفربول السابق، على تجديد عقد محمد صلاح، مع الريدز، بعد 11 شهرا من إثارة الجدل والشد والجذب بين إدارة النادي الإنجليزي والكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال الفرعون.

وفي مقاله الذي ينشر في صحيفة "ميرور" البريطانية، كشف فاولر، عن رأيه في تجديد الفرعون محمد صلاح، عقده مع الريدز لـ 3 مواسم مقبلة، حيث كتب: «بادئ مثل بدء، هذا منطقي، أتفهم أنه لا يمكنك الخروج وإعطاء اللاعبين كل ما يريدونه، حتى لو كان هذا بالضبط ما يعتقده المشجع أنه يجب أن يحدث، لذا ليفربول مثل جميع الأندية، (كل الأندية المعقولة على أي حال) بحاجة إلى حدود، الخلاصة دائمًا هي ما قيمة هذا اللاعب بالنسبة لأعمالك؟، ومن هنا يمكنك معرفة ما إذا كان بإمكانك تلبية ما يريد أم لا».

وأضاف: «في الأسبوع الماضي عندما كتبت عن صلاح، كان من الواضح أنهم ما زالوا بعيدين عن المفاوضات، إذا ماذا حصل؟ لقد قيل لي إنه كان هناك بعض (الانفراجة) في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بهيكل الصفقة، لا أعرف التفاصيل الكاملة، لكن يبدو أن صلاح كان مستعدًا لتقبل عقد مكدس بشكل كبير بالمكافآت».

وواصل: «هذه علامة جيدة لأنها تعني أنه يعتقد حقًا أنه سيحقق تلك المكافآت، يجب أن يكون مشجعو ليفربول سعداء بذلك لأنه يعني أنه يعتقد أنه سيفوز بالمزيد من الألقاب ليحصل على تلك المكافآت، وهذه هي النقطة، سيسعد النادي أن يدفع له أيضًا، لأن هذا يعني أنهم ناجحون وجلبوا المزيد من الأموال، من المهم الاتفاق على الراتب الأساسي الذي يحافظ على هيكل الأجور».

وفضل فاولر، ضرب مثل بأندية مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة وهي تعاني من أزمات مالية كبيرة، بسبب عقود اللاعبين، قائلا: «مانشستر يونايتد في حالة من الفوضى في الوقت الحالي لأنهم لم يفعلوا ذلك، لقد دفعوا لديفيد دي خيا ثروة مطلقة للاحتفاظ به، لكن ماذا يعني ذلك؟ على الفور يريد لاعبون مثل بول بوجبا التساوي، ثم يفعل الآخرون، ويأتي كريستيانو رونالدو ويريد أكثر منهم، ثم يريد بوجبا التساوي معه، إنها حلقة مفرغة وفي النهاية ينتهي بك الأمر مثل برشلونة».

وسرد: «لقد جربوا ذلك مع ليونيل ميسي، واستمروا في دفع المزيد والمزيد، وللحق فإن اللاعبين الذين لهم نفس القدر من الأهمية يريدون زيادات في الأجور، انظر إلى مكان برشلونة الآن، ما زالوا يحاولون تلبية جميع اللوائح المالية وهذا يعني أنهم لا يستطيعون الإنفاق كما اعتادوا، ولا يمكنهم تقديم عقود كبيرة أيضًا، يونايتد بحاجة إلى النظر إلى مكان وجودهم والتفكير في إعادة أنفسهم».

وأوضح: «ألق نظرة على ليفربول وشاهد كيف يتخذون قرارات صعبة للغاية للحفاظ على مواردهم المالية تحت نوع من السيطرة، لقد نظروا إلى صلاح وساديو ماني واتخذوا قرارات صعبة، مع ماني قرروا أنه قد تم إزاحته بالفعل من اليسار من خلال الشكل المميز لـ لويس دياز، مما دفعه أكثر إلى الوسط».

واسترسل: «لكن هل احتاجوا إلى منح رواتب ضخمة للاعب يبلغ من العمر 30 عامًا يلعب كجناح، والذي كان يلعب الآن كمهاجم مثير للإعجاب، لكنه يلعب بشكل مؤقت في قلب الهجوم؟!، كان الجواب أن هناك قيمة أكبر لخطر استبداله بلاعب أصغر منه بسبع سنوات، وهو هداف بالفطرة أكثر، بالنسبة لصلاح فقد قرروا بوضوح أنهم لا يستطيعون استبدال أهدافه حتى الآن».

وأتم: «من الواضح أنهم أجروا جميع استنتاجاتهم وتحاليلهم الطبية وقرروا أن صلاح يمكن أن يحافظ على نفس المستوى خلال السنوات الثلاث المقبلة على الأقل، إن سجل ليفربول في السنوات الخمس أو الست الماضية يعني أنه يجب عليك احترام أحكامهم وتلك القرارات».