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استطلاع: 39% من الأمريكيين يشعرون بالفخر القومي تجاه بلدهم

أ ش أ
نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 5:54 م | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 5:54 م

كشف استطلاع أجرته مؤسسة "جالوب" للتحليلات والاستشارات الأمريكية، اليوم الأحد، أن نسبة الأمريكيين الذين يشعرون بالفخر القومي تجاه بلدهم بلغت 39% مقابل 69% خلال عام 2011.

وحول مدى الفخر بأمريكا، أظهرت النتائج -وفقا لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية- الانخفاض وفقا للعديد من الخطوط الحزبية، فالديمقراطيون يتصدرون بنسبة 46% لفخرهم ببلادهم، فيما ينخفض ​​إلى 36% للجمهوريين، ويليهم المستقلين بنسبة 29% فقط.

وفيما يتعلق بالثقة في المؤسسات الأخرى، فإن الانقسام يقع على طول الخطوط الحزبية أيضا حيث يثق 13% فقط من الديمقراطيين في المحكمة العليا، مقابل 39% من الجمهوريين.

وأضاف الاستطلاع أن الثقة في الإعلام الأمريكي أيضا ليست واضحة تماما وتختلف باختلاق الأحزاب أيضا فنحو 8 من بين كل 10 ديمقراطيين ومستقلين من ذوي الميول الديمقراطية يقولون إنهم يثقون كثيرا في المؤسسات الإخبارية الوطنية، والعكس تماما بالنسبة للحزب الجمهوري.

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