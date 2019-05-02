 سقوط ضحايا إثر إطلاق نار بمركز تسوق في الدنمارك - بوابة الشروق
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سقوط ضحايا إثر إطلاق نار بمركز تسوق في الدنمارك


نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 7:45 م | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 7:45 م
أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأحد، سقوط ضحايا في إطلاق نار بمركز تسوق في العاصمة كوبنهاجن، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

وفي سياق متصل وقبل نحو أسبوع، قالت الشرطة النرويجية في ساعة مبكرة: لقي شخصان حتفهما كما أصيب 10 في إطلاق نار في ملهى ليلي في العاصمة النرويجية أوسلو.

وأضافت محطة إن.أر.كيه ووسائل إعلام محلية أخرى، أن إطلاق النار وقع في حانة لندن، وهي حانة شهيرة للمثليين وملهى ليلي في وسط المدينة.

وأضافت الشرطة أنه اعتقال مشتبه به في مكان قريب. ولم يعرف على الفور الدافع وراء الهجوم، وقالت شرطة أوسلو على تويتر «تأكد مقتل شخصين»، وقالت الشرطة للصحفيين في مكان الحادث إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.

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