محافظ البنك المركزي الألماني يؤكد الحاجة لزيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم

قال محافظ البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل في فرانكفورت، اليوم الإثنين، إن منطقة اليورو تحتاج إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وأضاف ناجل في كلمة مكتوبة يعتزم إلقاءها أمام قمة فرانكفورت لتمويل اليورو: "في حين يتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو، فإنه مازال مرتفعا، وأحدث التوقعات تشير إلى أننا لا نستطيع الرهان على استعادة استقرار الأسعار على المدى القريب، التضخم أثبت أنه أكثر ثباتا مما توقع الكثيرون، يجب أن تظهر السياسة النقدية نفسها أكثر حزما وثباتا مما يتوقع الكثيرون".

يذكر أن البنك المركزي الأوربي بدأ تشديد السياسة النقدية في الصيف الماضي ورفع سعر الفائدة 8 مرات على التوالي منذ يوليو الماضي، بعد سنوات من الفائدة السلبية أو القريبة من صفر في المئة، ويبلغ سعر الفائدة الأوروبية حاليا 4% بعد أخر زيادة لها في 21 يونيو الماضي.

وأشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى احتمال إقرار زيادة جديدة في سعر الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 27 يوليو الحالي.

وقال ناجل وهو عضو في مجلس المحافظين إن زيادة سعر الفائدة بعد يوليو الحالي قد تكون مطروحة، مضيفا أن "زيادة سعر الفائدة في اجتماع يوليو سيتوقف على التغيير في طبيعة البيانات الاقتصادية في المستقبل".