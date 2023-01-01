بابا الفاتيكان غاضب من حرق المصحف في السويد: الحرية لا تعني الإساءة للآخر

أعرب بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الاثنين، عن غضبه الشديد من حادث حرق المصحف في السويد، في أول أيام عيد الأضحى.



وقال في تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إن السماح بذلك أمر مرفوض ومدان، مشددا على أن الحرية لا تعني الإساءة للآخر.



وعبّرت العديد من الدول الإسلامية، عن استنكارها الشديد لحادث حرق المصحف في ستوكهولم، وكان آخرها المملكة العربية السعودية، التي استدعت السفير السويدي لديها، أمس الأحد، للتنديد بإحراق مصحف أمام مسجد في السويد.



وسبق أن أقجم لاجئ عراقي يعيش في السويد، يُدعى سلوان موميكا (37 عاما)، على دهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه.



واستدعت وزارة الخارجية السعودية، السفير السويدي لديها، لحث بلاده على وقف كل ما يتعارض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقويض الاحترام المتبادل اللازم للعلاقات بين الشعوب والدول.



وتزامن حرق المصحف مع بدء عطلة عيد الأضحى، وانتهاء مناسك الحج السنوي في المملكة العربية السعودية، ما أثار غضبًا واسع النطاق.



كما استدعت دول من بينها العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة والمغرب سفراء السويد احتجاجًا على ذلك.