روسيا تعلن خفضا طوعيا في صادرات النفط

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في أغسطس 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وأشار نوفاك إلى أن الخطوة تهدف لتحقيق التوازن في سوق النفط، وقال: "في إطار الجهود المبذولة لضمان توازن السوق، ستخفض روسيا طواعية الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس 2023 وذلك بواسطة خفض الصادرات بالكمية المحددة"، بحسب قناة "أر تي عربية" الروسية.

وكان مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن المملكة ستمدد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين، عن المصدر قوله، إنه بذلك يكون إنتاج المملكة في الشهر المقبل ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميًا.

وأوضح أن هذا الخفض يأتي بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل الماضي والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس (منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.