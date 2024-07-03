الحرب في السودان: بي بي سي تكشف تضرّر مستشفيات الفاشر الرئيسية ومنظمة أطباء بلا حدود تصف الوضع بـ«الكارثي»

وتبين في تحليل بي بي سي أنه ما لا يقل عن خمسة مستشفيات رئيسية تضررت خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان يوجد في الفاشر 12 مستشفى ومركزا صحيا قبل بداية الحرب بحسب بيانات النقابة الطبية في السودان.

وتشمل المستشفيات الخمسة الكبرى المتضررة على مستشفيين للأطفال ومركز علاج الكلى الوحيد في الفاشر.

وتقول نيكوليت لبي بي سي عربي إن "المستشفيات في الفاشر حالياً أغلبها غير عاملة أو تعمل بشكل سيء جداً".

وقالت إنه فضلا عن القصف الذي طال بعض المستشفيات في الفاشر، هناك بعض عمليات النهب للمستشفيات في المدينة.

وأضافت نيكوليت: "الوضع يائس لأنه لا يوجد حل قادم… لا يوجد وصول للمساعدات الإنسانية، الأمر كارثي حقًا على الناس في السودان وفي الفاشر على وجه الخصوص".

وتابعت: "الوضع مروّع .. وضع المرضى مروع، لا يوجد مكان آمن في الفاشر".

وتقاتل القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في حرب أهلية مستمرة منذ 14 شهراً. وأسفرت عن مقتل الآلاف وأجبرت الملايين على ترك منازلهم.

والفاشر هي المدينة الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة الجيش في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وتؤدي الأضرار الأخيرة التي لحقت بالمستشفيات إلى تفاقم ما وصفته العديد من المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية بانهيار شبه كامل للقطاع الصحي في الفاشر.

مستشفى الفاشر جنوب

في 9 يونيو، علقت منظمة أطباء بلا حدود ووزارة الصحة جميع أنشطتهما في مستشفى الفاشر جنوب، شمال دارفور، بعد أن "اقتحم جنود قوات الدعم السريع المنشأة وفتحوا النار ونهبوها"، بما في ذلك سرقة سيارة إسعاف تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وفقا لما أوردته منظمة أطباء بلا حدود في السودان.

وأظهرت صور متداولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، المستشفى بعد إخلائه، ومعداته متضررة، وبقع الدماء على أروقة المستشفيات.