أنباء عن اغتيال قيادي عسكري بحزب الله اللبناني في قصف إسرائيلي

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، باغتيال قيادي عسكري بارز في حزب الله اللبناني جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان .

وأفادت قناة "الجديد" الللبنانية في حسابها على منصة إكس، بـمقتل وحدة عزيز في المقاومة الملقب بابو نعمة نتيجة الغارة على منطقة الحوش.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أشارت إلى استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الحوش شرق مدينة صور، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان استهداف السيارة في منطقة الحوش -صور ونقلت إصابتين.

وانفجرت طائرة "درون" إسرائيلية مفخخة فوق ساحة بلدة "الطيبة" في جنوب لبنان، من دون وقوع إصابات.

واستهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية منزلاً قرب الجدار في بلدة " كفركلا" في جنوب لبنان بقذيفة مباشرة، وتعرضت البلدة المذكورة لقصف مدفعي إسرائيلي فجر اليوم.

وأطلقت دبابة "ميركافا" إسرائيلية قذائف مباشرة باتجاه أطراف بلدة "مارون الراس" في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة.

وألقت القوات الإسرائيلية ست قذائف ضوئية في أجواء أطراف البلدة المذكورة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن منأكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة، وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.