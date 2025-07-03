واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران وحزب الله في مجالي النفط والتمويل

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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على إيران وحليفها حزب الله اللبناني، مستهدفة مسؤولين كبار وشبكات تسهل التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على بيع ونقل النفط الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "بصدد اتخاذ إجراءات ضد الشبكات التي قامت بنقل وشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات، وبعض هذه الأموال استفاد منه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، وهو منظمة أجنبية مصنفة كمنظمة إرهابية."

وتستهدف العقوبات أيضا سفنا متورطة في نقل النفط. وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغط الاقتصادي عليها لتعطيل وصول النظام الإيراني إلى الموارد المالية التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار".

واستهدفت العقوبات أيضا العديد من كبار المسؤولين وكيانا واحدا مرتبطا بحزب الله لتسهيله التهرب من العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة إن هذه الإجراءات تؤكد الالتزام بتعطيل مخططات حزب الله للتهرب من العقوبات.

وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضا دعم جهود الحكومة اللبنانية الجديدة من خلال الحد من نفوذ حزب الله، خاصة في الوقت الذي تستمر فيه كيانات مثل المؤسسة المالية لحزب الله في تقويض الاقتصاد اللبناني الهش بالفعل.





