أعلنت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع عن إطلاق الدورة العاشرة من مسابقة د. حسن عطية للتأليف المسرحي، لاختيار أفضل نص مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي في مصر والعالم العربي، ضمن فعاليات المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، إن من أبرز شروط المسابقة أن يكون النص المسرحي مستلهمًا من التراث أو الموروثات الشعبية المصرية أو العربية، وألا يكون قد فاز في مسابقات أخرى، مشيرًا إلى أن النصوص الفائزة سيتم نشرها في كتاب وتوزيعه على الفرق المسرحية لتقديمها على خشبة المسرح، إلى جانب دعوة الفائزين لحضور المهرجان وتكريمهم في حفل الختام.

وأضاف الهواري أن الهدف من المسابقة هو تشجيع المواهب الأدبية وتسليط الضوء على جيل جديد من المؤلفين المسرحيين، وتحفيز الكتابة في مجال التراث الشعبي، مؤكدًا أنه تم إلغاء شرط السن منذ العام الماضي لإتاحة الفرصة أمام جميع الموهوبين للمشاركة.

وأشار إلى أن آخر موعد لتلقي النصوص هو 10 سبتمبر 2025، ويُشترط إرسال السيرة الذاتية المختصرة على البريد الإلكتروني للمؤسسة:

Seen.fcc@gmail.com.



