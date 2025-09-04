 اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المطروحة على الدورة الوزارية 164 - بوابة الشروق
الخميس 4 سبتمبر 2025 1:27 م القاهرة
اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المطروحة على الدورة الوزارية 164

ليلى محمد
نشر في: الخميس 4 سبتمبر 2025 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 4 سبتمبر 2025 - 12:31 م

عقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا مغلقا بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة العادية 164 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في وقت لاحق اليوم بمقر الأمانة العامة.

وخصص الاجتماع للتشاور والتنسيق بشأن أولوية القضايا التي سيركز عليها وزراء الخارجية العرب في مناقشاتهم خلال أعمال الدورة، خاصة القضايا التي رفعها المندوبون الدائمون في ختام اجتماعهم والمتعلقة بمستجدات القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني إنسانيا وسياسيا في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.


