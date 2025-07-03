استقر النادي الأهلي إقامة المعسكر التحضيري للفريق الأول لكرة القدم في تونس، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بحسب ما أُعلن عبر قناة النادي الرسمية.

وكشف برنامج "التريند" على قناة الأهلي أن المعسكر سيُقام في مدينة طبرقة التونسية، بعد أن ترددت تقارير خلال الأيام الماضية حول إمكانية إقامته في إسبانيا أو البرتغال.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، ضمن البرنامج الفني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه ريبيرو.

وكان ريبيرو قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 18 يومًا، عقب العودة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.