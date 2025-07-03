وزير الدفاع الإيطالي: روسيا قد تهدد أراضي الناتو خلال 5 سنوات

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، الخميس، إن روسيا ربما تمتلك القدرة على تشكيل تهديد عسكري لأراضي حلف شمال الأطلسي "الناتو" في غضون خمس سنوات.

وجاء تصريح الوزير في حديثه أمام أعضاء بالبرلمان بشأن نتائج قمة الحلف التي انعقدت الأسبوع الماضي، وجرى الاتفاق خلالها على زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن.

وأضاف كروزيتو "عبّر أعضاء الحلف عن قلقهم إزاء التهديد الروسي المتزايد. لا توجد أي مؤشرات على تحول الإنتاج الروسي للأغراض المدنية، حتى في حالة وقف إطلاق النار".

وأضاف أن الدعم الروسي المحلي للحرب التي شنتها على أوكرانيا في 2022 لا يزال قائماً على ما يبدو.

وقال، دون أن يوضح مصدر هذه الأرقام، إن روسيا خسرت ما يربو على مليون جندي، منهم 200 ألف في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وأضاف: "روسيا نجحت في حشد 300 ألف جندي غيرهم خلال ستة أشهر".

زيادة الإنفاق الدفاعي

وفي إشارة إلى أهداف زيادة الإنفاق الدفاعي والأمني التي اتفق عليها زعماء حلف شمال الأطلسي، الأسبوع الماضي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد عضو، قال كروزيتو، إن إيطاليا حددت بالفعل بعض المخصصات في الموازنة دون أن تحوّل أياً من موارد قطاعي الصحة ومعاشات التقاعد، مؤكداً بذلك صحة تقرير أوردته "رويترز"، في وقت سابق.



بموجب الخطة الجديدة التي اتفق عليها قادة الحلف، سيلتزم أعضاء الناتو برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، منها 3.5% إنفاق عسكري أساسي، والباقي للبنية التحتية والاستخبارات والأمن السيبراني، وغيرها من الإنفاق الذي يستطيع الحلفاء مواكبته بالفعل.

ونفت روسيا ما يردده الغرب عن أنها ستهاجم يوماً ما دولة من دول حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة تقول كل من روسيا والولايات المتحدة إنها قد تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وتنص المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو على أن "أي هجوم، أو عدوان مسلح ضد طرف منهم (أطراف الناتو)، يعتبر عدواناً عليهم جميعاً، وبناء عليه، فإنهم متفقون على حق الدفاع الذاتي عن أنفسهم، المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بشكل فردي أو جماعي، وتقديم المساندة والعون للطرف أو الأطراف التي تتعرض للهجوم".