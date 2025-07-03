حريق غابات ضخم في ألمانيا يهدد مناطق سكنية ومرافق حيوية

أعلن مسؤولون محليون، الأربعاء، أن حريق غابات اندلع في موقع تدريب عسكري سابق بولاية ساكسونيا، شرقي ألمانيا، توسع بشكل كبير، وتم تصنيفه الآن على أنه حالة خطر كبرى.

ويكافح أكثر من 200 من رجال الإطفاء ألسنة اللهب، التي امتدت الآن إلى ولاية براندنبورج المجاورة، والتي تحيط بالعاصمة برلين، بحسب السلطات.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المقاطعة، مساء الأربعاء: "يتم حاليا، بالتعاون مع شرطة ولاية ساكسونيا، دراسة إمكانية استخدام طائرات مروحية لمكافحة الحرائق، مع الأخذ في الاعتبار وجود ذخائر غير منفجرة في منطقة الحريق".

وكان الأربعاء هو اليوم الثالث على التوالي لعمليات مكافحة الحريق في ساكسونيا، التي أجبرت عشرات السكان على مغادرة منازلهم.

وفي مساء الأربعاء، تم إجلاء قرية تضم مركز إقامة لأشخاص من ذوي الإعاقات الشديدة، بحسب رايكو ريدل من وحدة الإطفاء في تسايتهاين.

وبعدها بساعات قليلة، تلقى سكان بلدة مجاورة إشعارا عبر تطبيق للتحذير بضرورة الإخلاء، إلا أنه قبيل منتصف الليل، صدر إعلان بانتهاء الخطر في تلك المنطقة.

وقال ريدل، نائب قائد الإطفاء في بلدية تسايتهاين، إن مساحة الحريق قد زادت أكثر من عشرة أضعاف منذ منتصف اليوم، موضحا أن ما لا يقل عن 600 هكتار باتت متأثرة بالنيران.

وفي وقت متأخر من المساء، أفادت سلطات مقاطعة ميسن بأن أكثر من 200 فرد من فرق الطوارئ يشاركون في مكافحة عدة بؤر حريق.

وأضاف ريدل: "النيران تتجه شمالا، نحو براندنبورج". وأوضح أن الغطاء النباتي الجاف والرياح الخفيفة يسهمان في تسريع انتشار الحريق. وتراقب السلطات عن كثب محطة للغاز الحيوي في المنطقة، وسط محاولات لحمايتها من امتداد النيران.