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كشف محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، سبب عدم مصافحته لأحمد زيزو بعد أزمته مع النادي.

وانتقل زيزو للأهلي بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك.

وقال شيكابالا في تصريحات لقناة ام بي سي مصر 2: "قلت إني سأسلم الراية لزيزو لكنه رحل والآن سأسلمها لجماهير الزمالك لثقتي فيهم".

وأضاف: "لهذا السببت غضبت من زيزو، كان لابد أن أقول للناس إني سأترك الراية لنجم كبير".

وأكمل شيكابالا: "عندما عاد زيزو للتدريبات كان عدم الحديث أو السلام بيننا، بسبب الحب وليس العكس، هذا أغضبني كثيرًا، لأنه كان عشرة عمر".

وأنهى : "حزنت لأنني زملكاوي، وأتمنى لزيزو كل التوفيق في قراره لكني حزنت بالتأكيد".