الزمالك يعلن إنهاء قضية مستحقات صفقة شيكو بانزا

أعلن نادي الزمالك رفع القضية الخاصة بمستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي من قائمة القضايا المسجلة ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعد سداد المستحقات المالية المتعلقة بصفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن إدارة الزمالك نجحت في إنهاء أزمة مستحقات النادي البرتغالي، ليتم رفع القضية من سجلات الاتحاد الدولي، ضمن خطة الإدارة لإغلاق الملفات المعلقة ورفع عقوبة إيقاف القيد.

وأشار الزمالك إلى أنه سبق وأن أنهى عددًا من القضايا خلال الفترة الماضية، بعدما سدد مستحقات الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، والسويسري كريستيان جروس.

كما أعلن النادي تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، بالإضافة إلى إنهاء أزمة مستحقات الفلسطيني عمر فرج، والتونسي أحمد الجفالي، وكذلك مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز.

ويواصل الزمالك جهوده لإغلاق جميع القضايا المتبقية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، تمهيدًا لرفع إيقاف القيد بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم الجديد.