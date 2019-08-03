ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يدعم الخطة الأممية لتطبيق هدنة خلال عيد الأضحى في ليبيا

أكدت ألمانيا أن الاتحاد الأوروبي بكل أعضائه يدعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا في تغريدة له بموقع "تويتر" نقلتها بوابة أفريقيا الإخبارية، إن "الاتحاد الأوروبي المتمثل في أعضائه الـ28 دوله يدعم بكل وضوح سلامة في خطته المتمثلة في نقاطهاالثلاث لتطبيق هدنه خلال أيام عيد الأضحى والعودة للعملية السياسية".

وكان سلامة اقترح خلال جلسة لمجلس الأمن الاثنين الماضي إجراءات فورية من ثلاث مراحل للخروج من النزاع تشمل إعلان هدنة بمناسبة عيد الأضحى، واجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بليبيا، يعقبه اجتماع ليبي منبهًا إلى أن الليبيين يخوضون الآن حروبًا نيابة عن الآخرين وهم بذلك يدمرون بلدهم.