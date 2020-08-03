قطر تسجل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 111 ألفًا و322 في البلاد.

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين، إلى عدم تسجيل أية وفيات جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 177.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 223 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 108 آلاف و2.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 689 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 18 مليون إصابة.