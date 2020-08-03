 بوليفيا: حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا تتجاوز الـ 80 ألف حالة - بوابة الشروق
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بوليفيا: حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا تتجاوز الـ 80 ألف حالة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 10:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 10:47 ص

ذكرت وزارة الصحة البوليفية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت الـ 80 ألف حالة.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 3153 حالة، عقب تسجيل 89 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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