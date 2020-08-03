المعارضة الفنزويلية تتعهد بمقاطعة الانتخابات

تعهد أكثر من 25 حزب معارض في فنزويلا بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن حزب -فولانتد بوبيولار- الذي ينتمي إليه زعيم المعارضة خوان جوايدو نشر عبر تويتر يوم الأحد أن "27 منظمة سياسية ديمقراطية وقعت إعلانا نعلن فيه للشعب الفنزويلي والمجتمع الدولي أننا قررنا بالإجماع عدم المشاركة في الاحتيال الذي دعت إليه الديكتاتورية".

وكان المجلس الانتخابي الوطني، وهوعلى صلة وثيقة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن الشهر الماضي أن الانتخابات البرلمانية الفنزويلية ستجرى في 6 ديسمبر.

ووصف جوايدو الانتخابات القادمة باعتبارها "مهزلة".

وفاز مادورو بولاية ثانية في مايو 2018 في انتخابات قاطعتها معظم أحزاب المعارضة. وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية وسياسية هائلة أدت إلى فرار حوالي 5 ملايين فنزويلي إلى الخارج.

وتم انتخاب جوايدو رئيسا للبرلمان في يناير 2019 وتم الاعتراف به لاحقا من قبل حوالي 50 دولة كرئيس مؤقت لفنزويلا.

لكنه فشل في الإطاحة بمادورو المدعوم من الجيش، وانتخب لويس بارا الموالي للحكومة في يناير الماضي رئيسا للبرلمان في تصويت رسمي لكنه محل نزاع، بينما انتخب مشرعون معارضون جوايدو.