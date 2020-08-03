رشا مهدي في جلسة تصوير على شاطيء البحر

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تألقت الفنانة رشا مهدي، في أحدث جلسة تصوير لها، على شاطيء البحر بمناسبة إجازة الصيف.

وأطلقت على ألبوم صورها اسم "أمواج" وشاركت مع جمهورها المتابع لحسابها الرسمي على إنستجرام الذي تفاعل معه وأبدى إعجابه الشديد بإطلالتها.