رشا مهدي في جلسة تصوير على شاطيء البحر

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تألقت الفنانة رشا مهدي، في أحدث جلسة تصوير لها، على شاطيء البحر بمناسبة إجازة الصيف.
وأطلقت على ألبوم صورها اسم "أمواج" وشاركت مع جمهورها المتابع لحسابها الرسمي على إنستجرام الذي تفاعل معه وأبدى إعجابه الشديد بإطلالتها.
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W A V E S 🌊 🌊 Photography: @hossin_basha Fashion director : @ihabeladly Hairstyle: @chezrichard @ismael_abdou85 Makeup artist : @tarekissa_makeupartist Special thanks @thegseashell #RashaMahdi #رشا_مهدي
A post shared by Rasha Mahdi (@rashamahdi) on Aug 3, 2020 at 8:16am PDT
W A V E S 🌊 🌊 Photography: @hossin_basha Fashion director : @ihabeladly Hairstyle: @chezrichard @ismael_abdou85 Makeup artist : @tarekissa_makeupartist Special thanks @thegseashell #RashaMahdi #رشا_مهدي
A post shared by Rasha Mahdi (@rashamahdi) on Aug 3, 2020 at 8:16am PDT