 رشا مهدي في جلسة تصوير على شاطيء البحر - بوابة الشروق
الإثنين 3 أغسطس 2020 9:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

رشا مهدي في جلسة تصوير على شاطيء البحر

رشا مهدي
رشا مهدي

نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 9:06 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 9:06 م

تألقت الفنانة رشا مهدي، في أحدث جلسة تصوير لها، على شاطيء البحر بمناسبة إجازة الصيف.

وأطلقت على ألبوم صورها اسم "أمواج" وشاركت مع جمهورها المتابع لحسابها الرسمي على إنستجرام الذي تفاعل معه وأبدى إعجابه الشديد بإطلالتها.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك