حماية المستهلك: نبحث شكاوى مصاريف باص المدرسة المبالغ فيها -فيديو

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن خدمة التعليم إحدى الخدمات التي يهتم بها الجهاز، مشيرًا إلى التنسيق مع الوزارة؛ لبحث الإجراءات الخاصة بمصاريف الباص خلال الجزء الثاني من الفصل الدراسي الثاني لعام 2020 – 2021.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أن «الجهاز سينسق مع الوزارة بشكل سريع اعتبارًا من الغد؛ للوقوف على الإجراءات المتبعة»، لافتًا إلى أن الخيارات تتضمن رد المبالغ لأولياء الأمور أو خصمها من مصاريف العام الدراسي المقبل.

ولفت إلى أن «منظومة التعليم منظومة متكاملة تشترك فيها المدراس وأولياء الأمور بشكل أساسي»، متابعًا: «نحرص على التنسيق بشكل تام؛ لعدم حدوث ضرر في أي حلقة يتسبب في عرقلة عملية التعليم».

وأشار القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك أن الجهاز تلقى الشكاوى الخاصة بمصاريف الباص بشكل مباشر ورصد الظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: «نحن مع المستهلك ونحاول حل المشاكل التي تظهر أولًا بأول».