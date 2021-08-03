مصدر بالقصر الرئاسي التونسي: الرئيس قيس سعيد عرض رئاسة الوزراء على محافظ البنك المركزي مروان العباسي

قال مصدر قريب من الحزام السياسي للرئيس قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي.



وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الرئيس قيس سعيد تحادث مع العباسي وعرض عليه المنصب ولكن لم يتسن الاطلاع على رده حتى اللحظة.



ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التونسي اسم رئيس الوزراء في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ليتولى مهامه خلفا لهشام المشيشي المقال منذ يوم 25 يوليو الماضي، ضمن أخرى من التدابير الاستثنائية عقب احتجاجات شعبية في الشوارع.