الحكم بتقييد حرية محامية مقربة من المعارض الروسي نافالني

صدر حكم بحق ناشطة مقربة من المعارض الروسي البارز السجين أليكسي نافالني بتقييد الحرية لمدة عام ونصف.

وكتب فلاديمير فورونين، محامي الناشطة، عبر تويتر اليوم الثلاثاء أن الحكم يعني أن المحامية ليوبوف سوبول ممنوعة من مغادرة منزلها من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا، كما أنها ممنوعة من مغادرة موسكو.

وواجهت سوبول اتهاما بانتهاك لوائح مكافحة فيروس كورونا خلال المظاهرات التي ساعدت في تنظيمها للمطالبة بالإفراج عن نافالني في وقت سابق هذا العام.

وتعتزم المحامية، التي تخضع بالفعل للإقامة الجبرية منذ شهور، الطعن في الحكم الذي أصدرته محكمة موسكو.

كانت سوبول تعتزم الترشح لانتخابات مجلس النواب الروسي، في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، لكنها علقت حملتها منذ أسابيع قليلة بعد حظر العديد من منظمات نافالني.

وفي يونيو الماضي، قضت محكمة بأن منظمة مكافحة الفساد التابعة لنافالني، المسجون في معسكر اعتقال منذ عدة أشهر، هي منظمة "متطرفة" وقامت بحظر نشاطها.

ويعود قرار المحكمة إلى إجراء اتخذته السلطات الروسية عام 2019 عندما صنفت المنظمة باعتبارها "عميل أجنبي".

وقضت محكمة اليوم الثلاثاء بتغريم المنظمة نصف مليون روبل (6800 دولار) لأنها لم تصنف نفسها باعتبارها "عميل أجنبي" على المستندات الرسمية.

وصدر في وقت سابق هذا العام قانون يحظر على مؤيدي أو أعضاء منظمة نافالني الترشح في الانتخابات على جميع المستويات في روسيا.