الكاظمي: هناك تعمد لاستمرار الفوضى بالعراق

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن هناك "تعمدا لاستمرار الفوضى بالعراق، وإضعاف الدولة عبر استهدافها الممنهج، وكل هذا على حساب الشعب".

وقال الكاظمي، خلال لقائه اليوم عوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين بالناصرية: "قريباً جداً ستعلن اللجنة التي كلفتها بالتحقيق بفاجعة مستشفى الإمام الحسين نتائج التحقيق وأعدكم بأن المقصر سيلاقي أشد العقاب"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف: "نستقبلكم اليوم، وقلوبنا مليئة بالحزن والحسرة على فقدان أعزائكم في حادث حريق مستشفى الإمام الحسين، ودعوناكم لنقول لكم إن دماء ذويكم في أعناقنا، وسنعاقب المسؤولين عن هذا الحادث بكل شدة".

وذكر الكاظمي أن "حادث مستشفى الإمام الحسين، وقبله مستشفى ابن الخطيب يشيران بكل وضوح إلى الخلل في المنظومة الإدارية للدولة منذ عام 2003، وقلناها ونقولها مرة أخرى إن ما حصل ويستمر حصوله في العراق من مشكلات واستهتار بالأرواح والممتلكات إنما هو ترسبات الفساد الذي نخر البلاد".

وكان الكاظمي شكل لجنة للتحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمى في الناصرية، الذي وقع يوم 12 يوليو الماضي، الذي أودى بحياة أكثر من 90 مريضا في المستشفى من المصابين بفيروس كورونا.