 القبض على عاطلين بحوزتهما هيروين في حلوان - بوابة الشروق
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القبض على عاطلين بحوزتهما هيروين في حلوان

هيروين
هيروين
محمد أبوعوف
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 11:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 11:22 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر "الهيروين" وسلاح أبيض بمنطقة حلوان.

وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة حال تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهما كمية من مخدر "الهيروين " وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف أحدهما بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، واعترف الآخر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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