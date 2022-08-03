مياه سوهاج تبحث مع شركاء التنمية الأوروبيين مشروعات تحسين الخدمات

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ممثلي شركاء التنمية الأوروبيين؛ لبحث مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الممول من بنك التعمير الألمانى KFW، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبنك الاستثمار الأوروبى EIB، والمفوضية الأوروبية EU، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO، وحكومة جمهورية مصر العربية، بقيمة 54.8 مليون يورو، الذى يستهدف تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وجارِ البدء فى تنفيذ المشروعات فور الانتهاء من إعداد التصميمات النهائية.



كما التقى رئيس مياه سوهاج بوفد المكتب الاستشاري الألمانى CES لإدارة المشروع، وذلك بحضور المهندس ماجد رضا نائب المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهندس أسامة يونس الخبير الهيدروليكى؛ لبحث المشروعات التي من المقرر تنفيذها.



أكد رئيس شركة المياه ضرورة البدء الفوري في المشروعات التي تخدم المواطن السوهاجى، والالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المخططة للانتهاء منها ودخولها الخدمة؛ لتحقيق رضا المواطن السوهاجى.



وأشار المهندس أبو ضيف محمد جبر، رئيس وحدة المشروعات، إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان توفير إمدادات المياه والتخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة مناسبة وصحية وفعالة ومستدامة وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية وتنفيذ تلك المشروعات وفق نظام مخطط ومستدام.