صربيا وكوسوفو ربما تستأنفان المباحثات بينهما في وقت لاحق من أغسطس الجاري

ذكرت تقارير أن صربيا وكوسوفو ربما تستأنفان المباحثات بينهما بوساطة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد توترات بشأن بطاقات الهوية ولوحات السيارات.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قال لشبكة "آر تي إس" في وقت متأخر من أمس الثلاثاء لشبكة "آر تي إس" إنه من الممكن عقد لقاء في بروكسل في 18 أغسطس الجاري.



وقال متحدث باسم كوسوفو بيرباريم كريزيو إنه من المتوقع إجراء اللقاء في الاسبوع الثالث من هذا الشهر.



وقال فوتشيتش إن النزاع الذي وقع على طول الحدود بين كوسوفو وصربيا الأحد الماضي دفع الدولتين "مجرد خطوة بعيدا عن كارثة".



واتهم حكومة كوسوفو باتخاذ إجراء أحادي أغضب السكان الصرب المحليين الذين يريدون الابقاء على وثائقهم التي صدرت في صربيا.



ووافقت كوسوفو على إرجاء الطلب الذي بموجبه، سوف يلتزم جميع السكان، من بينهم الصرب، بالقواعد على تسجيل السيارات والوثائق الشخصية، التي أقرتها الحكومة، لمدة 30 يوما.



وقال فوتشيتش إن اللقاء في بروكسل، الذي يعد جزءا من مباحثات غير حاسمة استمرت لعقد بين بلجراد وبريشتينا، ربما يستأنف "على الرغم من إنني لا أتوقع التوصل لاتفاق".