قال رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في تونس فاروق بوعسكر، إن التشكيك بنزاهة الهيئة "وصل مستويات غير مقبولة"، متوعدا بمقاضاة من صدر عنه "تشكيك واتهام بالتزوير".

وقال بوعسكر إن "هيئة الانتخابات تحترم حرية التعبير" لكن على "أن لا يتحول الأمر إلى سب وشتم"، وأضاف أن الهيئة ستتوجه إلى القضاء، وأن على "كل شخص صدر عنه تشكيك واتهام بالتزوير أن يثبت اتهاماته ضدنا أو يواجه القضاء"

وخلال ندوة صحفية تناولت التشكيك في نتائج الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 25 من الشهر الماضي، قال إنه "من الأفضل لهم التشكي في أشياء أخرى لأن تونس ليست من الدول التي ستقوم بتزوير نتائج التصويت ونحن تجاوزناها منذ سنة 2011 وتجاوزناها دون رجعة" وفق تعبيره.

وأشار بوعسكر إلى الطعون الثلاثة التي قدمتها ثلاث حركات تونسية، "حزب آفاق تونس" و"الشعب يريد" و"أنا يقظ"، قائلا إنها "تعلقت بإشكاليات في حملة الاستفتاء وإخلالات مسجلة".

وشدد على أن جميع النتائج المتعلقة بنسب المشاركة أو نتائج الاستفتاء أو عدد المصوتين "سليمة وصحيحة لا غبار عليها"، وأكد أنه لم تسلط أي طعون على نتائج الاستفتاء.