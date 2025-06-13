وكالة تسنيم الإيرانية: هجمات صاروخية إسرائيلية على قاعدتي نوجة وسوباشي

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شنت إسرائيل، منذ فجر اليوم الجمعة، هجوما صاروخيا استهدف عددا من المواقع داخل قاعدة «نوجه» الجوية في مدينة همدان.

وأفاد مراسل وكالة «تسنيم» للأنباء في همدان، بأن إسرائيل نفذت منذ ساعات الفجر الأولى هجوماً صاروخياً أصاب بعض نقاط قاعدة «نوجه» الجوية.

ونوه إلى أن هذه الهجمات أدت إلى «أضرار مادية» في القاعدة، في حين تم وضع جميع الطائرات الحربية التابعة للقاعدة في حالة تأهب كامل.

وأشار إلى استهداف منظومة الدفاع الجوي في منطقة «سوباشي» بمحافظة همدان.

وبحسب الوكالة الإيرانية، أكدت المصادر الرسمية أنه لم تُسجل أي إصابات أو قتلى في المنطقة المستهدفة.

ودعا معاون الشئون السياسية لمحافظة همدان المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء، مشدداً على أن جميع الأخبار والبيانات ستصدر بشكل رسمي ودقيق من الجهات المختصة.

وناشد المواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير الرسمية وغير المؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتصاعد التوقعات بهجمات متبادلة بين طهران وتل أبيب، بعد غارة جوية إسرائيلية واسعة النطاق استهدفت مواقع نووية وعسكرية في طهران فجر الجمعة، أسفرت عن مقتل قادة بارزين وعلماء نوويين.

وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية بمقتل اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، واللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، إلى جانب علماء نوويين مثل محمد مهدي طهرانجي، فريدون عباسي دواني، وأحمد رضا ذو الفقاري.

كما أعلنت إيران تعيين اللواء أحمد وحيدي قائدًا للحرس الثوري والأميرال حبيب الله سياري رئيسًا مؤقتًا لهيئة الأركان، في محاولة لإعادة تنظيم القيادة العسكرية وسط حالة الطوارئ.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن الهجوم، المُسمى «عملية الأسد الصاعد»، استهدف 10 علماء نوويين وقادة عسكريين، واصفة إياه بـ«البداية فقط».

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن الهجوم استهدف «قلب البرنامج النووي الإيراني»، بما في ذلك منشأة نطنز، محذرًا من استمرار العمليات «حسب الحاجة».

في المقابل، تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ«عقاب قاسٍ»، بينما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أبو الفضل شكارشي عن رد «حاسم».