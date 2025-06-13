أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، عن تعاقده مع النجم الأرجنتيني الواعد فرانكو ماستانتونو، في صفقة تمتد لستة مواسم، تبدأ من 14 أغسطس 2025 وحتى 30 يونيو 2031.

ويُعد ماستانتونو (17 عامًا) أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأرجنتينية، حيث تخرّج من أكاديمية ريفر بليت، وفرض اسمه بقوة مع الفريق الأول خلال موسم 2024-2025، وفي فبراير 2024، دخل التاريخ كأصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب كأس السوبر الأرجنتيني.

وعلى الصعيد الدولي، حفر ماستانتونو اسمه في سجل المنتخب الأرجنتيني، بعدما أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية بقميص "التانجو" في تاريخه.