ملك الأردن يدعو إلى تحرك فوري وعاجل لوقف التصعيد بالمنطقة

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، الجمعة، إلى تحرك "فوري وعاجل" لوقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن المملكة "لن تكون ساحة حرب لأي صراع".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن الملك عبد الله، أكد على "ضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف التصعيد الخطير الدائر في المنطقة" (الشرق الأوسط).

وحذّر من "تبعات هذا التصعيد، الذي سيدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر وتوسيع الصراع".

وشدد على "ضرورة تكثيف العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة وحماية شعوبها"، محذرا من "انعكاسات الهجوم الإسرائيلي على إيران، على أمن الإقليم".

وأكد على أن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه".

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

ووفق وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء قتل 6 علماء نوويين في الهجوم وهم عبد الحميد منوشهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهي، ومطلب زاده، ومحمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمؤتمر صحفي إن "هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ الباليستية والعديد من القدرات العسكرية".

بالمقابل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي - برسالة وجهها إلى شعبه - إسرائيل، بـ"عقاب صارم"، ردا على الهجمات.