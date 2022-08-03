أمريكا واليابان تؤكدان أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان

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أكدت الولايات المتحدة واليابان، أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وذكر البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن ذلك التأكيد جاء خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والأمين العام لمجلس الأمن القومي الياباني تاكيو أكيبا، لمناقشة التحالف الثنائي والذي يعد حجر الزاوية للسلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية الاستثمار في رؤيتهما الاستراتيجية المشتركة لتحالفها الأمني لتعزيز حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وشدد المسؤولان البارزان على عزمهما على الوقوف موحدين لدعم الشعب الأوكراني ضد العملية العسكرية الروسية، وأقرا بأهمية إحراز تقدم في التنسيق الثنائي والإقليمي لتعزيز النظام الاقتصادي، بما في ذلك إنشاء سلاسل إمداد أكثر مرونة وتعزيز أمن الطاقة.