قال خالد عبدالرحمن، محامي أسرة الراحلة نيرة أشرف، إن الفيديو المسرب لجثة الضحية من المشرحة "قديم"، وكان موجودًا لديه بعد حدوث الواقعة بـ48 ساعة، لافتًا إلى أنه حذر مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة، من تسريب الفيديو.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الترابيزة"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، مساء الثلاثاء، أنه أخبر مدير المستشفى بأنه سيحاسب الطاقم الطبي المتواجد أثناء مناظرة الجثة لديهم، إذا سُرب الفيديو، منوهًا بأن إحدى الممرضات المسؤولة عن تصوير جثة الراحلة.

وأشار إلى أنه لا يعلم هوية الممرضة التي صورت الفيديو، متابعًا: "لو أعرفها لقدمت فيها شكوى مباشرة، لكنني خاطبت مدير مستشفى الطوارئ وقلت لو الفيديو اتسرب هحاسبكم به، واتخذت بعدها إجراء قانونيًا بتقديم شكوى مباشرة للمحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، في موضوع الفيديو المسرب للمواقع".

وأكد أن الفيديو موجود في النيابة، مضيفًا: "الفيديو يدل على أن القاتل ضرب الضحية بعنف ووحشية وغل، أدت إلى خلع الفقرتين الثالثة والرابعة من العنق، وفق تقرير الطب الشرعي، الخبطة بالسكين في العنق من الخلف، والأمر دليل على أنه شخص مجرم وسفاح وجبان".

وعلق على اللقاء الأخير الذي أجرته إحدى الوسائل الإعلامية مع والدة القاتل، قائلًا: "شكرا للي عملوا اللقاء لأنه أظهر لنا المجرم الحقيقي وراء هذه الجريمة، الأم ربت شابًا مدللًا لا تعلم عنه شيئًا، ولا تعلم ما يفعله ابنها خارج المنزل".

وأثار فيديو مسرب لجثة نيرة أشرف طالبة المنصورة، أثناء تواجدها بالمشرحة، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي رفضت إذاعة الفيديو لأنه "انتهاك لحرمة الموتى"، مطالبين بمعاقبة المسؤول عن التسريب والإذاعة.