مخاوف في أوكرانيا من تأثير الجفاف على بذر المحاصيل الشتوية

صرح دينيس مارشوك، نائب رئيس المجلس الزراعي الأوكراني، بأن منطقتي أوديسا وفينيتسا الأوكرانيتين تسجلان تراجعا في حصاد المحاصيل جراء الجفاف الصيفي، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد عمليات البذر في الخريف.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول إن البلاد قد تشهد حصاد ما يترواح بين 55 و60 مليون طن من الحبوب والزيوت هذا العام، رغم القتال واحتلال روسيا لمساحات من الأراضي وزرع ألغام في الحقول.

وذكر أن أوكرانيا عززت شحناتها من محاصيل الحبوب والزيوت عبر طرق نقل بري بديلة، إلى ما يقارب الثلاثة ملايين طن في يوليو، مقابل 2ر2 مليون طن في يونيو.

كما تتحسن لوجستيات الشحن عبر الموانئ النهرية؛ حيث جرى شحن 3ر1 مليون طن عبر الدانوب في يوليو، بارتفاع بـ 7ر3 مرة عن يونيو.

جدير بالذكر أن المجلس الزراعي الأوكراني هو جمعية غير حكومية لأصحاب الأراضي.