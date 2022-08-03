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عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق هائل في مستودع في ضواحي العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، تعود ملكيته للشركة الروسية لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت «أزون» (OZON).

وبحسب بيانات أولية، فقد تم إخلاء قرابة ألف شخص من المستودع المحترق في منطقة إيسترا بمقاطعة موسكو.

وأفادت وكالة «تاس» نقلا عن مركز الرعاية الطبية الطارئة، بأن 6 أشخاص قد أصيبوا جراء الحريق، فيما تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل شخص واحد في الحريق.

وتم البلاغ عن حدوث الحريق في تمام الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، وامتد الحريق على مساحة 35 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المستودع الإجمالية 40 ألف متر مربع.

كذلك أفادت التقارير بأن رجال الإطفاء يخمدون النيران، وتعمل وزارة الطوارئ الروسية على زيادة الآليات التي تشارك في عملية الإخماد، حيث تشارك في العملية 25 آلية وطائرتان مروحيتان من طراز Ka-32 ويتم الإخماد بواسطة 80 شخصا.