مباحثات عراقية أممية لدعم مسار الحوار لتسوية الازمة السياسية في بغداد

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى بغداد "جنين هينيس بلس خارت"، عددا من القضايا الهامة من بينها سبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد ودعم مسار الحوار لتسوية الأزمة السياسية في بغداد.

وأفاد المكتب الإعلامي لصالح، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية اليوم، بأن "الرئيس العراقي بحث خلال استقباله في قصر السلام ببغداد ممثلة الأمين المتحدة في العراق جنين هينيس بلس خارت ، آخر التطورات السياسية في البلد، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وضمان الأمن والاستقرار في العراق، وتأمين الحوار والتلاقي بين الجميع لإيجاد حلول ناجعة تحقق تطلعات المواطنين".

وأكد صالح ، وفق البيان، أن "الظروف في البلد تستدعي التزام التهدئة والدخول في حوار صادق وحريص يتناول الوضع السياسي للوصول إلى خارطة طريق واضحة المعالم، ترتكز على تغليب المصلحة الوطنية العليا وطمأنة المواطنين وترسيخ السلم الأهلي والاجتماعي وتحصين البلد".

من جانبها، أكدت الممثلة الأممية دعم وتأييد بعثة الأمم المتحدة للحوار بين كافة الأطراف والوصول إلى مسارات تؤمن حماية الأمن والاستقرار وتلبي متطلبات العراقيين.